اجتماع "جي 20" في الهند ينتهي دون إجماع على حرب أوكرانيا

انتهى اجتماع لوزارء مالية مجموعة العشرين اليوم السبت دون إجماع، مع اعتراض روسيا والصين على وصف حرب أوكرانيا في الوثيقة النهائية.

أصدر الاجتماع الذي استضافته الهند وثيقة ختامية تفيد بأنه لم يكن هناك اتفاق على صياغة بشأن الحرب في أوكرانيا. تم عقد اليوم الأول من الاجتماع في ذكرى غزو روسيا لأوكرانيا.

أعلنت مجموعة السبع الصناعية الكبرى عن عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الجمعة، أما محادثات مجموعة العشرين في بنغالورو الهندية فقد اتسمت بالارتباك إزاء تلك القضية.

أدانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين "الحرب غير القانونية وغير المبررة ضد أوكرانيا" في جلسة حضرها مسؤولون روسيون، وكررت دعوات إلى دول مجموعة العشرين ببذل المزيد من الجهد لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

في آخر اجتماع كبير لمجموعة العشرين في بالي الإندونيسية في نوفمبر، أدان القادة الحرب بشدة وحذروا من أن الصراع يزيد من هشاشة الاقتصاد العالمي.

تضم المجموعة روسيا وأيضا دولا مثل الصين والهند التي لديها تجارة كبيرة مع موسكو.