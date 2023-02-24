واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار

أعلن البيت الأبيض أنّ واشنطن ستقدّم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة ملياري دولار، وذلك عشيّة مرور عام على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان لشبكة سي إن إن" الإخبارية إنّ الإدارة الأميركية تبحث باستمرار عن سبل "تزويد أوكرانيا الأدوات التي تحتاجها للانتصار" على روسيا.

ولفت المسؤول الكبير الذي رافق الرئيس جو بايدن في زيارته المفاجئة إلى كييف الأسبوع الماضي، إلى أنّ بايدن وعد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما التقاه في كييف بـ"مزيد من المدفعية والمزيد من الذخيرة والمزيد من راجمات هايمارس".

وأوضح أنّ هذا الوعد الجديد يضاف إلى الوعود الأميركية السابقة بتزويد كييف مزيداً من العربات المدرّعة، ولاحقاً، دبّابات.