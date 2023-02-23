الرئاسة الفلسطينية لنتنياهو: السلام هو طريق الأمن والاستقرار

قالت الرئاسة الفلسطينية، أمس، إن صنع السلام مع الفلسطينيين أولاً، هو طريق تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن «صنع السلام الحقيقي يأتي من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، التي أقرتها الشرعية الدولية أولاً».

واتهم أبوردينة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ«التهرب من استحقاقات السلام القائم على الشرعية الدولية».

وأشار إلى أن «الأحداث الجارية أثبتت أن حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بالحرية والاستقلال، هو المفتاح الحقيقي لأزمات المنطقة».