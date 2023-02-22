الأردن: الإعدام شنقاً لـ 3 متهمين في قضية "خلية السلط الإرهابية"

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أحكاما بالإعدام شنقا بحق ثلاثة متهمين في قضية "خلية السلط الإرهابية"، التي يتابع على إثرها أربعة عشر شخصا.

وحكمت المحكمة الأردنية، ببراءة اثنين من المتهمين، وبالأشغال الشاقة التي تصل إلى عشرين عاما بحق آخرين وذلك بتهم "القيام بأعمال إرهابية وتصنيع مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتقديم الأموال للجماعات الإرهابية"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وتعود تفاصيل القضية المعروفة باسم "خلية السلط الإرهابية"، إلى حادثة انفجار عبوّة ناسفة في دورية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك في 10 أغسطس 2018 بالقرب من مقّر مهرجان الفحيص، وأدت إلى مقتل دركيين، وإصابة 6 من أفراد الدورية.

وفي اليوم الموالي، (11 أغسطس)، قتل 4 من أفراد الأمن كانوا ضمن قوة أمنية مشتركة نفّذت عملية في منطقة نقب الدبور في مدينة السلط، لإلقاء القبض على مشتبه بهم في تفجير الفحيص، وتم اعتقال 5 من المشتبه بهم وقتل 3 آخرين.

وأعلنت الحكومة في 12 أغسطس 2018، عن انتشال 3 جثث لإرهابيين تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة نقب الدبّور في مدينة السلط.

وعقدت محكمة أمن الدولة، جلسة الحكم بشكل علني، على المتهمين الذين استحضرتهم عبر الشاشة المرئية دون وجودهم داخل أروقة المحكمة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووفق لائحة الاتهام، أسند المدعي العام لائحة تهم تتعلق "التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان وهدم بناء خاص بالاشتراك" إلى ثلاثة متابعين، بالإضافة إلى تهم "تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية وتقديم أموال لجماعات إرهابية، ولالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي"، موزعة بين باقي المتهمين.