مقتل 17 في تحطم حافلة تقل مهاجرين في المكسيك

قال مسؤولون في ولاية بويبلا إن حافلة تقل مهاجرين من فنزويلا وكولومبيا وأمريكا الوسطى تحطمت في وسط المكسيك، مما أدى إلى مقتل 17 منهم.

وأبلغ وزير داخلية الولاية جوليو هويرتا الصحفيين الاثنين بأن الحادث وقع على طريق سريع بعد ظهر الأحد بينما كانت الحافلة التي تقل 45 راكبًا تتجه شمالًا.

وقال في مؤتمر صحفي "15 شخصًا لقوا حتفهم عند وقوع الحادث". وأضاف أن 15 آخرين نقلوا إلى المستشفى، توفي اثنان منهم فيما بعد. ومازال خمسة آخرون في حالة حرجة.

كانت الحافلة في طريقها من مدينة تاباتشولا الحدودية بجنوب المكسيك إلى العاصمة مكسيكو سيتي عندما انقلبت، وفقًا لما ذكره مكتب المدعي العام المحلي.

وأضاف المكتب أن سائق الحافلة ومساعده كانا من بين القتلى. وأفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن الحافلة تحطمت عندما فقد السائق السيطرة عليها.

ولقي عشرات المهاجرين حتفهم في بنما الأسبوع الماضي بعد سقوط الحافلة التي كانوا يستقلونها من منحدر، في أسوأ حادث هجرة في تاريخ البلاد.