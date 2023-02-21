أردوغان: سنعيد إعمار مناطق الزلزال خلال عام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تم إنقاذ 114 ألفاً و834 شخصاً من تحت الأنقاض حتى أمس، وأكد أن تركيا ستعيد إعمار المناطق المتضررة من الزلزال خلال عام.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أمس، من مركز تنسيق الكوارث في ولاية هاتاي، عقب قيامه بجولة في المناطق المتضررة من الزلزال في الولاية.

وأضاف أردوغان، أن سلطات بلاده وفرت المأوى حتى أمس لمليون و684 ألفاً من المواطنين المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، يوم السادس من فبراير الجاري.

وأكد أنهم يهدفون في المرحلة الأولى لتخصيص 100 ألف منزل سابق التجهيز في منطقة الزلزال، «مع إمكانية رفع العدد إلى 200 ألف إذا اقتضى الأمر».

وأضاف أنه «في غضون عام واحد، سيتم نقل المواطنين القاطنين في الخيم والمنازل سابقة التجهيز، إلى شقق دائمة».

وأفاد بأن أعمال تحديد حجم الأضرار على وشك الانتهاء في مناطق الزلزال.