زلزال تركيا الجديد شعر به سكان سورية ومصر ولبنان

قالت وكالة أنباء "رويترز" إن الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا، مساء اليوم الاثنين، شعر به سكان في سورية ومصر ولبنان، موضحة أن الزلزال بلغت قوته 6.3 درجة، ونقلت عن شهود عيان سماع أصوات المزيد من دمار المباني في إنطاكيا بتركيا.

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا، بلغت قوته 6.4 درجات، وهو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير.

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية "أفاد"، إن مركز الزلزال الجديد في بلدة دفنة، لافتة إلى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ).