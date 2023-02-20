الولايات المتحدة أبلغت روسيا قبل زيارة بايدن إلى أوكرانيا

أبلغت الولايات المتحدة موسكو بشأن زيارة الرئيس جو بايدن الخاطفة لأوكرانيا "قبل ساعات" من حصولها، وفق ما أفاد مسؤول أميركي.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان، الذي رافق بايدن، للصحافيين: "أبلغنا الروس بأن الرئيس بايدن سيتوجه إلى كييف. وذلك قبل ساعات على مغادرته".

أضاف: "بسبب الطبيعة الحساسة لتلك الاتصالات، لن أتحدث عن كيفية ردهم أو عن طبيعة رسالتنا".

وأجرى بايدن زيارة خاطفة لكييف، اليوم الإثنين، هي الأولى له إلى أوكرانيا منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وتم الترتيب للزيارة بشكل بالغ السرية.