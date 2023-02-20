دبلوماسيون: وكالة الطاقة الذرية تعثر على يورانيوم مخصب بنسبة 84٪ في إيران

قال دبلوماسيون اليوم الاثنين إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عثرت على يورانيوم مخصب بنسبة 84 بالمئة في إيران، وهو ما يقترب للغاية من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة.

وأشارت الوكالة إلى إنها تجري محادثات مع طهران بشأن النتائج الأخيرة التي توصلت إليها.

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المئة منذ أبريل 2021. وقبل ثلاثة أشهر بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة في موقع ثان هو فوردو. ويدخل اليورانيوم في صنع السلاح عند درجة تخصيب 90 في المئة تقريبا.

وقال دبلوماسيان لرويترز إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتفقد المنشآت النووية الإيرانية رصدت تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 84 بالمئة، في تأكيد لتقرير أولي كشفت عنه بلومبرج نيوز مساء أمس الأحد.

وقال أحد الدبلوماسيين لرويترز: "المشكلة هنا هل وقع خلل عارض في السلاسل المعاد تشكيلها أم أن التخصيب بهذه الدرجة من النقاوة متعمد. طلبت الوكالة من إيران تفسيرا لهذا الأمر".

وقالت الوكالة إنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة المتعلقة بمستويات تخصيب اليورانيوم في إيران، مضيفة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تناقش الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة التي أجرتها الوكالة وستبلغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على النحو الملائم".

في المقابل، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم الاثنين: "لم نقم حتى الآن بأي محاولة لتخصيب بنسبة تزيد على 60 بالمئة. وجود جزيئات تزيد نسبة التخصيب فوق 60 بالمئة لا يعني الإنتاج بتخصيب أعلى من 60 بالمئة".