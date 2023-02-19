بسبب "إنسان الغاب".. الرئيس الألماني يقطع تصريحا لصحافيين في ماليزيا

اضطر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى قطع تصريح كان يدلي به لصحافيين أمس السبت في ماليزيا ويقدم لهم فيه ملخصا عن رحلته في جنوب شرق آسيا، والوقوف على مسافة آمنة وذلك بناء على طلب من حراس الغابة التي كان يزورها شتاينماير.

جاء ذلك بعدما اتجه إنسان الغاب ادوين، أحد أضخم حيوانات إنسان الغاب في محطة تكاثر لهذا النوع من الحيوانات، نحو شتاينماير.

وفي أعقاب ذلك، قال شتاينماير بهدوء عن اللقاء مع إنسان الغاب " لم يحدث لي كما أنني لم أستطع إخفاء دهشتي لأن هذه هي أول مرة أقابل فيها هذا النوع رغم أنه من المفترض أن المادة الوراثية قريبة للغاية مع مادتنا".

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأنه لم يكن هناك خطر في اللقاء، وقال ضاحكا: " لكن هؤلاء الذين هم على دراية أفضل بالحيوانات وسلوكها نصحوا بعدم البحث عن مواجهة".

كان شتاينماير اطلع وزوجته إيلكه بودنبندر في وقت سابق على الحيوانات وهي تتناول طعامها حيث تستمتع هذه الحيوانات بأكل الموز والبابايا والأناناس.