مجموعة السبع تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بعيد المدى

دان وزراء خارجية دول مجموعة السبع اليوم السبت "بأقوى العبارات" إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بعيد المدى في البحر قبالة الساحل الغربي لليابان، وقالوا إن الأمر يتطلب ردا موحدا من المجتمع الدولي.

وقال وزراء الخارجية في بيان عقب اجتماعهم على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا "هذا الإجراء يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وأضاف الوزراء أن "السلوك المتهور لكوريا الشمالية يتطلب ردا موحدا من المجتمع الدولي بما يشمل اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المزيد من الإجراءات الهامة".

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن صاروخ اليوم بعيد المدى أطلق من منطقة سونان بالقرب من بيونغ يانغ. ويوجد في سونان مطار بيونغ يانغ الدولي الذي أجرت فيه كوريا الشمالية معظم تجاربها الأخيرة للصواريخ البالستية العابرة للقارات.