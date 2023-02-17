تركيا تشهد 4500 هزة ارتدادية خلال 10 أيام

شهدت تركيا 4520 هزة زلزالية ارتدادية، منذ وقوع زلزال قهرمان مرعش المدمر بقوة 7.7 درجات في 6 فبراير.

ووفقاً لصحيفة "زمان" التركية، أوضح مدير مرصد كانديلي بجامعة بوجازيجي ومعهد أبحاث الزلازل البروفيسور خلوق اوزنر، أنه تم تسجيل 4520 هزة في المنطقة منذ 6 فبراير، عندما حدث الزلزال الذي تسببت في دمار كبير في 10 مدن، حتى 15 فبراير.

ونشر أوزنار أيضًا رسومات بيانية على حسابه على تويترو، قال: "بعد الزلازل التي حدثت في سوفالاكا-شيتكاميل-غازي عنتاب في 6 فبراير 2023 الساعة 04:17 وفي إكينوزو-كهرمان مرعش الساعة 13:24، 15 فبراير 2023. اعتبارًا من الساعة 20:30، وقع ما مجموعه 4520 هزة ارتدادية المنطقة".

وبحسب بيانات وزارة البيئة والتعمير والتغير المناخي، فقد تم إجراء دراسات لتقييم الأضرار في 387 ألف و410 مبنى في 11 محافظة متضررة من الزلزال.

بينما تم تحديد عدد المباني ذات الأضرار المتوسطة بـ 11 ألفًا و114، تم الكشف عن تعرض 99 ألفًا و300 مبنى لأضرار طفيفة و180 ألفًا و355 مبنى غير متضرر.

وتقرر أن 50 ألفاً 576 من المباني التي تم فحصها تضررت بشدة أو هدمت، وأن المباني المتضررة بحاجة إلى هدم عاجل.