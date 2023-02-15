الإعصار "غابرييل" يضرب نيوزيلندا ويرغم الآلاف على مغادرة منازلهم (فيديو)

شاركت مروحيات عسكرية نيوزيلندية الأربعاء في إنقاذ ناجين من أسطح منازلهم بعد أن اجتاح الإعصار العنيف "غابرييل" البلاد مخلفا أربعة قتلى ومرغما 10500 شخص على مغادرة منازلهم.

ونشر الجيش النيوزيلندي ثلاث مروحيات إن إتش-90 في مهمة استطلاع وإنقاذ في منطقة خليج هوك التي تضررت بشدة، فعثرت على عائلات وحيوانات مدللة وموظفين لجأوا إلى أسطح منازل مصنوعة من الزنك، تحيط بهم مياه الفيضانات الموحلة الممتزجة بالنفايات والركام.

وقال متحدث عسكري "في بعض الحالات وصلت مياه الفيضانات إلى مستوى الطابق الثاني لمنازل، وتُبذل الجهود لإنقاذهم منها".

تسببت الكارثة في قطع طرق وانهيار منازل وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة من الجزيرة الشمالية النيوزيلندية، التي يقطن فيها أكثر من ثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة.

وارتفعت حصيلة الخسائر البشرية. وأعلنت الشرطة العثور على جثة طفل في بلدة على الساحل الشرقي النائي، يُعتقد أنه لقي حتفه "بعد أن حاصرته مياه الفيضانات".

كما انتشلت ثلاث جثث إحداها لإمرأة جرفتها انزلاقات التربة، وشخص يعتقد أنه متطوع في الإطفاء علق في انهيار منزل.

وقال رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هبكينز إن "الدمار واسع وتخطت تداعياته الممتلكات وموارد رزق الناس". وأضاف "تأكدت وفاة أربعة أشخاص والحزن لا يوصف".

ومع تعطل شبكة الهاتف الخلوي تلقت الشرطة 1400 بلاغا عن أشخاص "مفقودين".

وقال هيبكينز "نتوقع أن يتم العثور على غالبية هؤلاء الأشخاص ... لكن هناك العديد من المفقودين الذين تشعر الشرطة بالقلق بشأنهم".

ومع بدء عملية إزالة الأنقاض الأربعاء، تعرضت العاصمة النيوزلندية لزلزال بقوة 5.7 درجات، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وسجل مركز الزلزال في مضيق كوك بين الجزيرتين الرئيسيتين في البلاد.

وأكدت وكالة الدفاع المدني النيوزيلندية "هزة كبيرة هناك! بقوة 6.0 درجات على عمق 57 كلم وعلى بعد 50 كلم شمال غرب باراباراومو شعر بها الناس على نطاق واسع في الجزيرة الشمالية."

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي.

لكن السكان أفادوا بأنهم شعروا باهتزاز الأرض لما بين 10 و20 ثانية.