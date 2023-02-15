امرأة سورية تنقذ أطفالها وحقيبة ذكرياتها.. استعدت قبل الزلزال بساعات

عندما شعرت بأول هزات أرضية من الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا الأسبوع الماضي، أيقظت السورية "أم كنعان" أطفالها الثلاثة ونقلتهم إلى خزانة صغيرة في غرفة نومها ليلوذوا بها جميعاً إلى جانب مجموعة من الصور والوثائق العائلية جمعتها قبل الزلزال بساعات.

سوَّى الزلزال مبناهم السكني الكائن بمدينة جبلة السورية الساحلية بالأرض مما أدى إلى مقتل جميع جيرانهم تقريباً. ونجت الأم وأطفالها الثلاثة، الذين كانت شقتهم في الطابق الرابع، ومعهم حقيبة ذكرياتهم الثمينة.

كانت "أم كنعان" وطفلتها الصغيرة مندستين داخل مساحة في الخزانة لا يزيد عرضها على متر واحد، بينما كانت ابنتها الكبرى وابنها الثالث في زاوية بين الخزانة وسريرها، مستخدمين الوسائد لحماية نفسيهما عندما انهار المبنى.

وقالت إنها ظلت مصدومة وتتساءل: "معقولة البناية اتهدت؟ هل هذا حلم؟"، ثم حاولت التحرك ولم تستطع. وقالت إن "قدرة إلهية جعلتها تترك هذه المساحة الصغيرة داخل خزانتها".

ونجا زوجها إذ لم يكن في منزله عندما وقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، والذي أدى لمقتل ما يزيد على 5000 شخص في سورية و35 ألفا في تركيا.

وكانت الأم وأطفالها محاصرين تحت الأنقاض. وطلبوا المساعدة من رجال الإنقاذ الذين أزالوا الحطام من فوقهم.

وقالت: "صاروا يحاولوا يسحبوا السطح عن الخزانة والحمد لله طلعوا الولاد بخير وطلعوني أنا والصغيرة بخير"، مضيفة أنها ظلت ممسكة بالحقيبة وأخرجتها معها.

وتحول منزلهم إلى أنقاض ودُمر كل أثاثهم وممتلكاتهم، فاتجهوا إلى منزل أحد الأقارب ومعهم حقيبة الذكريات، آخر ممتلكاتهم.

وقالت أم كنعان إنها شعرت بعدم الارتياح في الساعات التي سبقت الزلزال، فأعدت الحقيبة في اليوم السابق، وملأتها بشهادات الأسرة وبطاقات الهوية وشهادة زواجها، فضلاً عن ألبومات الصور والمقاطع المصورة لحفل زواجها.

وقالت، وهي تقاوم دموعها بينما تتصفح ألبوماً من الصور وتخرج ألبوم فيديو لحفل زفافها، إنها كانت تعيش في هذا المنزل منذ نحو ثماني سنوات ولم تفكر مطلقاً في تخزين الأشياء بهذه الطريقة من قبل.