البيت الأبيض يكشف حقيقة وجود كائنات فضائية

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أنه "ليس هناك أي مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية بعدما أسقط الجيش الأميركي مجموعة من الأجسام الطائرة".

وقالت كارين جان بيار: "أعلم بأن هناك أسئلة وقلقاً حول هذا الموضوع، ولكن ليس هناك أي مؤشر إلى وجود كائنات فضائية أو أنشطة لكائنات فضائية مع عمليات الإسقاط الأخيرة".

وأكدت أنه كان من المهم أن يجيب البيت الأبيض على التساؤلات في هذا الشأن.