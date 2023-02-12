عبدالله بن زايد يتفقد المناطق المتأثرة بالزلزال في تركيا

تفقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم عددا من المناطق المتأثرة بالزلزال في منطقة كهرمان مرعش بتركيا .

وتعرف سموه من المسؤولين الأتراك على مستجدات الأعمال الإغاثية وجهود الجمهورية التركية في مواجهة تداعيات الزلزال والمساندة الدولية لها على مختلف الأصعدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الصديق وتقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لغوث المنكوبين جراء هذه الكارثة الإنسانية حتى يتخطوا هذه المحنة الطارئة.

وعبر سموه عن خالص التعازي والمواساة للشعب التركي الصديق وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهدته تركيا، سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

كما زار سموه مقر فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تركيا الذي يقوم بمهامه في إطار عملية "الفارس الشهم / 2".

وخلال الزيارة إلى مقر فريق الإمارات للبحث والإنقاذ كان في استقبال سموه العقيد ركن طيار نايف أحمد الحوسني قائد فريق القيادة المتقدمة - قيادة العمليات المشتركة - وزارة الدفاع وأعضاء الفريق .

وفور وصوله صافح سموه أعضاء فريق الإمارات للبحث والانقاذ، مثمنا جهودهم في عملية "الفارس الشهم / 2" التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة بهدف تخفيف المعاناة عن المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا موخرا .

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير داخلية تركيا في منطقة كهرمان مرعش سليمان صويلو، مؤكدا على دعم دولة الإمارات للجمهورية التركية الصديقة في هذه الظروف الصعبة.

رافق سموه خلال الزيارة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسفير الدولة لدى الجمهورية التركية سعيد ثاني حارب الظاهري.