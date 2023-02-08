هزتان أرضيتان تضربان الأراضي الفلسطينية دون إصابات

ضربت هزتان أرضيتان اليوم الأربعاء، الأراضي الفلسطينية دون تسجيل إصابات بحسب مصادر فلسطينية.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، هزة أرضية خفيفة ضربت الأراضي الفلسطينية، ومركزها جنوب شرق نابلس، حيث بلغت قوتها.5 2 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت الوكالة عن مرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح أن الهزة جاءت بعد هزة أخرى قبل ساعتين ومركزها ذات المنطقة جنوب شرق نابلس بقوة 52. درجة، وعمق أقل من 5 كم تحت سطح الأرض.

ولم يتم التبليغ عن أي إصابات.

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية إلى 72، بعد وفاة ثلاثة مصابين متأثرين بجراحهم بعد انتشالهم من تحت الأنقاض شمال سورية، وتسجيل حالة وفاة جديدة في مدينة جبلة شمال سورية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة.

ووصل عدد القتلى الفلسطينيين في تركيا إلى 20 حتى الآن، مقابل 52 في سورية.