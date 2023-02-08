عدد المتضررين بزلزال تركيا وسورية قد يكون 23 مليوناً

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسورية، قد يصل إلى 23 مليوناً.

وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية اديلهايد مارشانغ، أمام اللجنة التنفيذية للوكالة التابعة للأمم المتحدة «تُظهر خريطة الأحداث أن عدد الذين يحتمل أن يكونوا تأثروا (بالزلزال) يبلغ 23 مليوناً، بينهم نحو خمسة ملايين في وضع ضعف».

وأضافت «تدرك منظمة الصحة العالمية قدرة تركيا القوية على الاستجابة، وتعتبر أن الاحتياجات الرئيسة التي لم تُلبَّ قد تكون في سورية على المديين القريب والمتوسط».

وتسبب الزلزال، الذي تبعته هزات ارتدادية قوية عدة، في مقتل أكثر من 5000 شخص في تركيا وسورية، وإصابة وتشريد الآلاف في ظلّ برد قارس، لكن الحصيلة لاتزال أولية.

وتابعت مارشانغ «إن إيصال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سورية من المرجح أن يواجه صعوبات بسبب الأضرار التي سببها الزلزال. وهذا بحد ذاته يمثل أزمة كبيرة بالفعل».

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي وقف إلى جانبها، أولاً إلى التزام دقيقة صمت حداداً على ضحايا الزلزال.

ثمّ قال «سنعمل في تعاون وثيق مع جميع الشركاء لدعم السلطات في تركيا وسورية في الساعات والأيام الحاسمة المقبلة، وكذلك في الأشهر والسنوات المقبلة، على طريق تعافي البلدين في ما يعيدان البناء». وأعلن إرسال «ثلاث طائرات إلى البلدين» حاملة معدات طبية بما فيها معدات لإجراء جراحات، من منصة الخدمات اللوجستية الإنسانية في دبي. وأضاف «نقوم بحشد معدات الطوارئ وقمنا بتفعيل شبكة منظمة الصحة العالمية للفرق الطبية الطارئة، لتوفير الرعاية الصحية الأساسية للجرحى وللأكثر ضعفاً».