سفارة الإمارات تقدم الدعم والمساعدة لضحايا زلزال تركيا

أكد سفير دولة الإمارات لدى تركيا، سعيد الظاهري، أن سفارة الدولة لدى أنقرة تعمل مع السلطات التركية على تنفيذ التوجيهات السامية في إنشاء المستشفى الميداني واستقبال فرق الإنقاذ لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة والتضامن الإنساني في مواجهة آثار هذا الزلزال.

وأعرب الظاهري عن خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب التركي الشقيق وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر، سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأهابت سفارة الدولة في أنقرة بمواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر بسبب وقوع زلزال في جنوب تركيا. وأكدت السفارة ضرورة الابتعاد عن منطقة الزلزال واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على 97180024+ أو 97180044444+ والتسجيل في خدمة تواجدي.