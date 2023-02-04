أميركا تغلق 3 مطارات لدواع أمنية بعد رصد المنطاد الصيني

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأميركية السبت تعليق الحركة الجوية في ثلاثة مطارات في جنوب شرق الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي"، وسط جدل حول انتهاك منطاد صيني المجال الجوي للبلاد.

وقالت الهيئة في بيان إنها "أوقفت الرحلات المغادرة والآتية إلى مطار ويلمنغتون (كارولاينا الشمالية) ومطار ميرتل بيتش الدولي ومطار تشارلستون الدولي (كارولاينا الجنوبية) في إطار إجراء يتعلق بالأمن القومي اتخذته وزارة الدفاع الأميركية".