زلزال بقوة 5 درجات يهز جمهورية الدومينيكان

ضرب زلزال بقوة 5.0 درجات جنوب جمهورية الدومينيكان في وقت مبكر من صباح الأربعاء ( بالتوقيت المحلي)، ا ادى الى اهتزاز المباني.

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع في المياه قبالة جنوب غرب العاصمة سانتو دومينغو وعلى عمق 45 كيلومترًا.

ولم ترد انباء على الفور عن وقوع اضرار.

وقال عالم الجيولوجيا الدومينيكاني، أوزوريس دي ليون، إن السبب وراء زلزال الأربعاء هو نفسه السبب وراء زلزال هايتي المدمر عام 2010 وزلزال 2021 اللاحق ، بالإضافة إلى الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات الذي ضرب بورتوريكو عام 2020 وألحق أضرارًا بعشرات المنازل والمدارس وراح ضحيته شخص واحد.