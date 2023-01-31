بلينكن يؤكد من الضفة الغربية دعم حل الدولتين

زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، الضفة الغربية خلال جولة بالمنطقة يدعو خلالها لنزع فتيل العنف المتصاعد ويعيد التأكيد على دعم واشنطن لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين، ومن المقرر أن يكرر ذات الرسالة في اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وعلقت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد أكبر مداهمة تشنها القوات الإسرائيلية منذ سنوات، إذ توغلت القوات في عمق مخيم اللاجئين في مدينة جنين مما تسبب في اشتباك مسلح قُتل فيه عشرة فلسطينيين، فيما قام مسلح الأسبوع الماضي بقتل سبعة أشخاص خارج كنيس يهودي في أسوأ هجوم من نوعه في منطقة القدس منذ سنوات.

وشهد شهر يناير الجاري وحده مقتل 35 فلسطينياً في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، في أكثر الشهور دموية منذ عام 2015، بينما يقول مسؤولون إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الممتلكات الفلسطينية ازدادت أيضاً.