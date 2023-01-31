إرجاء زيارة رئيس الدولة المقررة إلى باكستان

تقرر إرجاء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي كانت مقررة أمس إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، إلى وقت لاحق، بسبب الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن يقوم سموه بزيارة رسمية أمس إلى باكستان، يبحث خلالها علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وباكستان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وجرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفق الجانبان على أن تكون الزيارة في أقرب فرصة ممكنة.

ودانت الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من ناحية أخرى، عبّرت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية إيران الإسلامية، في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جبلية شمال غرب البلاد، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.