بابا الفاتيكان يدعو إسرائيل وفلسطين إلى وقف «دوامة الموت»

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إسرائيل والفلسطينيين، إلى وقف ما وصفه بـ«دوامة الموت»، وإلى الدخول في حوار سعياً للسلام، وندد بأعمال العنف في المنطقة.

وقال البابا في تصريحات، أمس، إنه شعر بحزن شديد لمقتل فلسطينيين خلال عمليات إسرائيلية، ولمقتل يهود في إطلاق نار عند كنيس على مشارف القدس.

وتابع: «بألم شديد أتلقى الأنباء الواردة من الأرض المقدسة.. دوامة الموت تزيد في كل يوم، ولا تجدي إلا في القضاء على الثقة الهزيلة الموجودة بين هذين الشعبين».

وأضاف: «أناشد الحكومتين والمجتمع الدولي، وأطالبهم بإيجاد سبل أخرى تشمل الحوار والبحث المخلص عن السلام فوراً ودون إضاعة أي وقت».

وقتل حراس مستوطنة إسرائيلية، أمس، فلسطينياً بالقرب من مستوطنة كدوميم القريبة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي إن القتيل كان «مسلحاً بمسدس».

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء أول من أمس، ضد الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو، في تل أبيب ومدن أخرى، للأسبوع الرابع على التوالي، وأضاء بعض المتظاهرين الشموع إحياء لذكرى ضحايا العنف.

وكان نتنياهو قد تعهد، مساء أول من أمس، برد قوي وسريع ودقيق على الهجوم الذي استهدف الكنيس اليهودي، وأرسل الجيش الإسرائيلي المزيد من القوات إلى الضفة الغربية، وجاء الهجوم بعد دهم إسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية، أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين.

إلى ذلك، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى القاهرة، أمس، في بداية زيارة إلى الشرق الأوسط وسط التصعيد الكبير بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ساعياً لاستخدام نفوذ الولايات المتحدة لمحاولة خفض حدّة التوتر.

وقُتل ما لا يقل عن 200 فلسطيني، و26 إسرائيلياً خلال عام 2022، وفقاً لأرقام وكالة فرانس برس، في أكثر الأعوام عنفاً بين الجانبين منذ سنوات.