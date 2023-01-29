«التعاون الخليجي» يدين إحراق المصحف الشريف في كوبنهاغن

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إقدام متطرفين على إحراق المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وذلك في خطوة استفزازية ممنهجة ومتكررة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم.

وأكد الحجرف على موقف «مجلس التعاون» الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف، خلاف ما تكرر من هذه الممارسات المؤسفة في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه هذه الممارسات من الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وبشكل عاجل وتحمل المسؤوليات لوقف مثل الأعمال المرفوضة.

• المجلس يؤكد أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش.