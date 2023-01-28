إسبانيا تضبط 4.5 طن كوكايين مخبأة في سفينة ماشية

أعلنت الشرطة الإسبانية السبت ضبط 4.5 أطنان من الكوكايين قبالة جزر الكناري على متن سفينة شحن توغولية آتية من أميركا اللاتينية.

وكانت سفينة "أوريون 5" التي تنقل الماشية من أميركا اللاتينية إلى دول الشرق الأوسط، تحت المراقبة عن كثب لأكثر من عامين. وقد جرى بالفعل "فحصها وتفتيشها، ولكن لم يُعثر على أي مخدرات بداخلها، على الرغم من وجود أدلة كافية"، بحسب الشرطة.

غير أن تجهيزات "جوية بحرية" مكّنت أخيراً الثلاثاء 24 يناير من وضع اليد على كوكايين مخبأ في صومعة من المفترض أن تُستخدم لإطعام الماشية، وفق الشرطة.

هذه العملية، التي شاركت فيها وكالة مكافحة المخدرات الأميركية ومركز العمليات الدولية لتحليل الاستخبارات البحرية للمخدرات وسلطات توغو والشرطة الإسبانية، أتاحت القبض على 28 من أفراد الطاقم.، من تسع جنسيات مختلفة.

وكانت سفينة الشحن "أوريون 5"، التي كانت ترفع علم توغو، بالمقاسات نفسها لسفينة شحن توغولية أخرى تم اعتراضها في منتصف يناير في المنطقة نفسها، على بعد 62 ميلاً بحرياً جنوب شرق جزر الكناري، تحمل اسم "بلوم"وعُثر فيها على الكمية نفسها من الكوكايين.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم ضبط تسعة أطنان من المخدرات في يناير.