الرئاسة الفلسطينية تعلن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أعلنت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على مقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية غالبيتهم في جنين.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله بحضور مسئولين فلسطينيين إن "التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائما اعتبارا من الآن".

وأضاف أبو ردينة أنه تقرر "التوجه بشكل عاجل إلى الجنائية الدولية لإضافة ملف مجزرة الاحتلال في جنين إلى الملفات الفلسطينية السابقة" المقدمة إلى المحكمة.

وأشار أبو ردينة إلى أن القيادة الفلسطينية قررت كذلك التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت البند السابع.

وذكر أن الرئيس محمود عباس يدعو كل القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل لبحث "التصعيد" الإسرائيلي والاتفاق على استراتيجية موحدة في مواجهته".

وعقد المؤتمر بعد اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث الردود على "المجزرة" الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين التي خلفت مقتل 9 فلسطينيين صباح اليوم.

كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء اليوم عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عقب العملية العسكرية في جنين.