كوريا الشمالية تُغلق العاصمة بسبب "مرض تنفسي"

أمرت السلطات في كوريا الشمالية بفرض إغلاق كامل لمدة 5 أيام في العاصمة بيونج يانج، بسبب ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده، حسبما ذكر موقع كوري جنوبي مقره سول الأربعاء، نقلاً عن إخطار حكومي.

وذكر موقع "إن كيه نيوز" الذي يرصد أخبار كوريا الشمالية، أن الإخطار لم يشر إلى فيروس كورونا، لكنه لفت إلى أن الزكام هو من بين الأمراض الجديدة التي تنتشر حالياً في العاصمة، موضحاً أن السكان في المدينة عليهم البقاء في منازلهم حتى نهاية الأحد، ويجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة يومياً.

وقال الموقع، الثلاثاء، إن سكان بيونج يانج يخزنون السلع على ما يبدو تحسباً لإجراءات أكثر صرامة. لكن ليس واضحاً ما إذا كانت مناطق أخرى في كوريا الشمالية فرضت بالفعل إغلاقات جديدة.

ويبدو أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه المتخذ على هذا المستوى في المدينة منذ أن أعلنت البلاد انتصارها على الفيروس في أغسطس 2022.

واعترفت كوريا الشمالية بأول تفشٍّ لفيروس كورونا، العام الماضي، لكنها أعلنت في أغسطس، انتصارها على الجائحة. ولم تؤكد بيونج يانج عدد المصابين بالفيروس، لشح المستلزمات الخاصة بإجراء فحوص على مستوى البلاد في ما يبدو.

لكنها أفصحت عن عدد من يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة، والذي صعد إلى 4.77 مليون شخص من بين سكانها البالغ عددهم نحو 25 مليوناً. ولم تعلن كوريا الشمالية عن حالات من هذا القبيل منذ 29 يوليو.

وواصلت وسائل الإعلام الرسمية تغطية إجراءات مكافحة الأمراض التنفسية، بما فيها الإنفلونزا، إلا أنها لم تشر بعد إلى أمر الإغلاق.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الثلاثاء، إن مدينة كايسونج القريبة من الحدود مع كوريا الجنوبية، كثفت من الحملات الشعبية "حتى يلتزم جميع العاملين بقواعد مكافحة الوباء طواعية في عملهم وحياتهم".