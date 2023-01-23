رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالته رسميا

قدم رئيس الوزراء الكويتي أحمد النواف استقالته رسميا اليوم إلى ولي العهد بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، كانت الحكومة قد رفعت اليوم استقالتها إلى القيادة السياسية، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.



