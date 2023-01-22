الجامعة العربية تدين بأشد العبارات إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد
دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات قيام أحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف في استوكهولم بالسويد .
وقال أبوالغيط - في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر" - إن مثل هذه الأفعال المتطرفة والشاذة يجب أن تكون محل إدانة واستنكار من الجميع بالذات في السويد .
وأكد أن حرية التعبير لا يجب أن تكون شماعة للمتطرفين لإشعال نار الكراهية بين اتباع الديانات المختلفة.
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