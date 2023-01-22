الجامعة العربية تدين بأشد العبارات إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات قيام أحد المتطرفين بإحراق ⁧‫المصحف الشريف⁩ في استوكهولم بالسويد .

وقال أبوالغيط - في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر" - إن مثل هذه الأفعال المتطرفة والشاذة يجب أن تكون محل إدانة واستنكار من الجميع بالذات في ⁧‫السويد⁩ .

وأكد أن حرية التعبير لا يجب أن تكون شماعة للمتطرفين لإشعال نار الكراهية بين اتباع الديانات المختلفة.⁦