سلاح الجو الإسرائيلي يوقف استخدام مسيرات "شوفال" لهذا السبب!

أمر قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجور جنرال تومر بار، اليوم السبت، بوقف استخدام طائرات "شوفال" المسيرة، حتى انتهاء التحقيق في حادث تحطم إحداها خلال الإقلاع في وقت سابق من اليوم، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن مسيرة من طراز "شوفال" تابعة للجيش الإسرائيلي لحقت بها أضرار خلال الإقلاع وتحطمت في وقت سابق من اليوم السبت.

ولم تقع إصابات جراء الحادث، وتم نقل الطائرة لإصلاحها، وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.