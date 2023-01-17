مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد غد الخميس.

وعقد مجلس النواب 10 جلسات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، كان آخرها يوم 15 ديسمبر الماضي، ولكنه لم ينجح في انتخاب رئيس جديد.

وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ دخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.