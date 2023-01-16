زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية صباح اليوم وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وقال المعهد إن مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 48 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سينجكيل في مقاطعة أتشيه الإندونيسية على عمق 37 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وفقا لوكالة إدارة الكوارث الإندونيسية.

وقال متحدث باسم الوكالة إن الزلزال تسبب في حالة من الذعر حيث شعر به السكان في أربع مناطق في أتشيه ومقاطعة سومطرة الشمالية.

من جانبه أشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إلى أن الهزة "شعر بها سكان ميدان"، على بعد حوالى 120 كيلومترا شمال شرقي مركز الزلزال.. فيما ذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجة .. لافتة إلى أنه لا يوجد تهديد بحدوث أمواج تسونامي.