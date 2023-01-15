السيسي يؤكد موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني أزمات بالمنطقة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، اليوم الأحد ، موقف بلاده الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الإرهاب الذي يعتبر أداة لتدمير الدول.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم وزير خارجية الصين تشين جانغ، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وصرح المتحدث ، في بيان نشره عبر صفحته بموقع "فيس بوك" ، بأن الرئيس المصري أكد حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين، وفي ظل المسار الممتد من التعاون والتنسيق النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات، فضلاً عن الأداء المتميز للشركات الصينية المشاركة في العملية التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

بدوره ، أعرب وزير الخارجية الصيني عن حرص بلاده على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسة ونهج ثابت، ومشيراً إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير لمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ومركز ثقل العالم العربي والقارة الإفريقية بالقيادة الحكيمة والمتزنة للرئيس، مع التأكيد على ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكر المتحدث أن اللقاء شهد استعراضاً لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية الصيني الحرص على استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر، خاصةً في ضوء ما تحقق في مصر من نهضة تنموية شاملة، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية "الحزام والطريق".

كما حرص وزير الخارجية الصيني على الاستماع إلى تقديرات الرئيس المصري بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وقضايا المنطقة.