عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية هولندا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وزير الخارجية في مملكة هولندا فوبكه هويكسترا.

جاء اللقاء تزامنا مع الاحتفال هذا العام بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وهولندا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الخارجية في مملكة هولندا فوبكه هويكسترا، في بيان مشترك عقب لقائهما الذي عقد في أبوظبي ، التزام البلدين بمواصلة تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات، ومنها الاقتصاد والتجارة، ومكافحة الجريمة الدولية وغسل الأموال، وتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والأمن الغذائي.

واتفق الوزيران على بذل جهود مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ من أجل بناء عالم أفضل للأجيال المقبلة، كما أكدا حرصهما على تعزيز التنسيق بين البلدين في ضوء استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) العام الجاري.

كما أكدا أن الحفاظ على الأمن والازدهار المستقبلي لبلديهما وشعبيهما يعد أحد الأهداف المحورية والرئيسية للعلاقة بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا والتي تؤمن بالتعددية والتعاون الدولي.

وفي هذا السياق، أشاد وزير الخارجية في مملكة هولندا فوبكه هويكسترا بدور دولة الإمارات كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومساهماتها في النهوض بأجندة المرأة للسلام والأمن، ودورها المهم في ترسيخ الأمن الإقليمي.

وجددت هولندا التأكيد على أهمية الاستقرار في المنطقة، وأقرت بحق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس.



وأعرب الوزيران أيضاً عن الرغبة والالتزام المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية بين بلديهما على أساس التفاهم المتبادل واحترام القيم.

حضر اللقاء سفير الدولة لدى مملكة هولندا جمال جامع المشرخ.