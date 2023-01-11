تأجيل جلسة انتخاب رئيس جمهورية لبنان حدادا على وفاة الحسيني

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى يوم الخميس بعد القادم، حدادا على وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني.

وقال بري، في بيان صحافي اليوم، إنه "فقداناً للرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني، تأجلت جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غدا الخميس إلى يوم الخميس 19 يناير الجاري، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية".

وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مذكرة تقضي بإعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام لوفاة الحسيني.