الصين تجري تدريبات قتالية حول تايوان

أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات قتالية حول تايوان، أول من أمس، مركزة على الهجمات البرية والبحرية في ثاني تدريبات من نوعها خلال أقل من شهر.

وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن قواتها نظمت «دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعلية» في البحر والمجال الجوي حول تايوان.

وأضافت في بيان مقتضب أن الهدف من التدريبات هو اختبار القدرات القتالية المشتركة و«التصدي بحزم للأعمال الاستفزازية للقوى الخارجية والقوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان».

وتزامنت التدريبات مع زيارة مجموعة من المشرعين الألمان لتايوان صباح أمس.

وتترأس الوفد رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني ماري-أغنيس ستراك-زيمرمان.

والتقى المشرعون الألمان رئيسة تايوان تساي إنغ ون، ورئيس مجلس الأمن القومي في تايوان ومجلس شؤون البر الرئيس، الذي يعالج القضايا المتعلقة بالصين.

وقال أحد أعضاء الوفد إن تهديد بكين المتزايد لتايوان «غير مقبول».

واستحضرت الصين، أمس، تاريخ ألمانيا «المؤلم» في معرض انتقادها زيارة الوفد البرلماني الألماني رفيع المستوى لتايوان، في إشارة واضحة إلى سجل البلاد في زمن الحرب. وسرعان ما نددت وزارة الخارجية الصينية بالزيارة. وقال المتحدث باسم الخارجية وانغ وين بين، إن «جذور مشكلة تايوان تعود بالتحديد إلى انتشار قانون الغاب والهيمنة والاستعمار والعسكرة والنزعة القومية في العالم، وقد عانت منها الصين بشدة». وأضاف أن «ألمانيا أعطت درساً تاريخياً عميقاً ومؤلماً في هذا الصدد. نحث هؤلاء السياسيين الألمان على الالتزام الجاد بمبدأ الصين الواحدة».

بدورها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن التدريبات استمرت حتى أمس، حيث تراقب الطائرات الحربية والسفن البحرية الصينية على أنظمتها الصاروخية.

وأضافت الوزارة أن تصرفات الصين «تعرقل بشدة السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمياه المحيطة».

وصعدت الصين ضغوطها على الجيش التايواني في السنوات الأخيرة بإرسال طائرات حربية أو سفن بحرية بشكل شبه يومي نحو الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وتطالب الصين بالسيادة الكاملة على الجزيرة، التي انفصلت عن البر الرئيس عام 1949 بعد حرب أهلية.

وفي بيان صدر صباح أمس، قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، إنه على مدار 24 ساعة من الساعة السادسة صباح الأحد إلى الساعة السادسة صباح الإثنين، أرسل جيش التحرير الشعبي الصيني 57 طائرة حربية وأربع سفن باتجاه تايوان.

وعبرت 28 طائرة من تلك الطائرات الخط الوسطِي لمضيق تايوان، وهي حدود غير رسمية كان كلا الجانبين يلتزمان بها في السابق.

ومن المقرر أن تبدأ تايوان مناورات عسكرية سنوية تستمر يومين اعتباراً من الغد. وتهدف التدريبات قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة إلى إظهار قدراتها الدفاعية.