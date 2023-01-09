فيضانات عارمة في أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية، أمس، أن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش نقلت مئات الأشخاص من تجمعات عزلتها فيضانات عارمة في شمال غرب البلاد.

وبدأت الأزمة في منطقة كيمبرلي بولاية أستراليا الغربية، جراء عاصفة مدارية صاحبها هطول غزير للأمطار.

وقال وزير خدمات الطوارئ بالولاية، ستيفن داوسون، للصحافيين، إن الناس في كيمبرلي يواجهون فيضانات كانت لا تتجاوز احتمالية حدوثها الواحد بالمئة، واصفاً تلك الفيضانات بأنها «الأسوأ في أستراليا الغربية».

وأضاف أن مياه الفيضانات طمرت مساحات تصل لـ50 كيلومتراً في بعض المناطق. ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، أن الفيضانات أدت إلى عزل بلدات عدة، وحذرت من استمرار حدوث فيضانات كبيرة محطمة للأرقام القياسية في منطقة كيمبرلي.