مصر.. انهيار بناية سكنية في أسيوط غداة حادث الإسكندرية

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم اليوم الأحد بعدما انهار مبنى سكني في جنوب مصر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية إن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاث جثث من تحت أنقاض مبنى من خمسة طوابق في محافظة أسيوط على بعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة القاهرة.

وأضاف التقرير أن شخصين آخرين أصيبا في الانهيار وتم نقلهما إلى المستشفى.

قالت السلطات المحلية إنها أخلت المباني المحيطة، وأرسلت جرافات ومعدات أخرى لتطهير وتأمين الموقع.

جاء الانهيار في أسيوط بعد يوم من انهيار سقف مبنى في مدينة الإسكندرية على البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر.