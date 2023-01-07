قتيل و16 جريحا إثر اصطدام قطاري مترو في مكسيكو

قتل شخص وجرح 16 آخرون إثر اصطدام قطاري مترو في العاصمة المكسيكية التي تضمّ حوالى 20 مليون نسمة، وفق ما أعلنت السلطات السبت.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة كلاوديا شاينباوم في تغريدة "نقل 16 شخصا إلى المستشفى... وحتّى الساعة، أبلغ عن وفاة واحدة للأسف".

وبحسب المعلومات الأولية، اصطدم قطار بالآخر لأسباب لا تزال غير محدّدة في نفق يربط بين محطتي بوتريرو ولا راسا على الخطّ رقم 3 من شبكة قطارات الأنفاق التي تعبر العاصمة من شمالها إلى جنوبها.

وغالبا ما تكون شبكة المترو في مكسيكو موضع انتقاد بسبب قلّة صيانة المنشآت. وفي مايو 2021، تسبب انهيار جسر عند مرور قطار بوفاة 26 شخصا وجرح نحو مئة راكب.

وشبكة قطارات الأنفاق هذه التي دشّنت في 1969 تضمّ 12 خطّا و195 محطّة وتمتدّ على 226 كيلومترا.