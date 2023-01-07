واشنطن تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ 3 مليارات دولار

أعلنت الولايات المتّحدة مساعدات عسكريّة كبيرة جديدة لأوكرانيا تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، تشمل خصوصًا 50 مدرّعة من طراز برادلي وعشرات المدرّعات الأخرى.

والشريحة الجديدة، وهي عبارة عن أسلحة بقيمة 2.85 مليار دولار من مخزون الجيش الأميركي و225 مليون دولار على شكل طلبيّات من صناعة الدفاع، لا تشمل دبّابات هجوميّة تُطالب كييف الغرب بتزويدها بها، لكنّها ستُعزّز قدرات الحركة لدى القوّات الأوكرانيّة.

وقالت المسؤولة المكلّفة شؤون روسيا في وزارة الدفاع الأميركيّة لورا كوبر، إنّ هذه "أعلى شريحة من المساعدات العسكريّة من حيث القيمة الإجماليّة التي تعهّدنا بها حتّى الآن". وهي تشمل خصوصًا 50 مدرّعة برادلي من نوع M2A2 مزوّدة بمدفع 25 ملم وقاذفة صواريخ مضادّة للدبابات ويمكن أن تحمل ستّة مقاتلين، بالإضافة إلى الطاقم.

وهذه المركبات المدرّعة قادرة أيضًا على إطلاق صواريخ جافلين المضادّة للدبّابات والتي استخدمها الأوكرانيّون على نطاق واسع في بداية الصراع ضدّ روسيا.

وأشارت كوبر إلى أنّ مركبات "برادلي ستُعزّز قدرة أوكرانيا على إجراء مناورات معقّدة في كلّ الظروف الجوّية تقريبًا وعلى كلّ التضاريس، ولا سيّما في جنوب البلاد وشرقها".

وتشمل شريحة المساعدات الجديدة أيضًا 100 ناقلة جند مصفّحة من طراز M113، و55 مدرّعة مقاومة للألغام من طراز MRAP و18 مدفع هاوتزر، إضافة إلى قنابل مدفعيّة ومدافع هاون وصواريخ دفاع جوّي ومسدّسات.