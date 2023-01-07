السعودية تختتم مناورات «تصدي 5» لتأمين الملاحة في الخليج

اختتمت القوات البحرية الملكية السعودية، أمس، مناورات وفرضيات التمرين البحري المشترك «تصدي 5».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المناورات انطلقت منذ خمسة أيام، بمشاركة الأسطول الشرقي، التابع للقوات البحرية الملكية، ووزارة الداخلية السعودية، ممثلة في حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، ووزارة الطاقة السعودية ممثلة في شركة أرامكو السعودية، وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وذلك بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في مدينة الجبيل السعودية.

ويأتي تمرين «تصدي 5» بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية، ومواجهة التهديدات على المنشآت البترولية، وحماية حرية الملاحة البحرية، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة.