موجة صقيع باردة تضرب روسيا

توقع مركز الأرصاد الجوية الروسي أن تضرب روسيا موجة صقيع باردة في الأيام المقبلة تطال أكثر من نصف البلاد.

وقال المدير العلمي للمركز رومان فيلفاند، إن ياقوتيا ومنطقة ماجادان وتشوكوتكا ستشهد درجات حرارة منخفضة لتصل إلى -34، -47 مئوية. وفي بعض المناطق ستنخفض الحرارة إلى -48، -53 مئوية".

وأضاف فيلفاند "وفي الفترة من 7 إلى 9 يناير، سيكون هناك صقيع في مقاطعة فولوغدا يصل إلى 20-21 درجة تحت الصفر، وفي مقاطعة أستراخان - سيصل إلى 17-19 درجة تحت الصفر، وفي مقاطعة روستوف - سيصل إلى 15-17 درجة تحت الصفر". .

وشهدت العاصمة موسكو أبرد ليلة منذ بداية الشتاء الجاري، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 22,6 درجة تحت الصفر.