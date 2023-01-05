سفينة حربية أميركية تعبر مضيق تايوان الحساس

أبحرت سفينة حربية أميركية عبر مضيق تايوان الحساس اليوم الخميس في إطار ما يسميه الجيش الأميركي نشاطاً روتينياً لكنه يثير غضب الصين.

وأبحرت سفن حربية أميركية، وفي بعض الأحيان تابعة لدول حليفة مثل بريطانيا وكندا، في السنوات القليلة الماضية عبر المضيق مما أثار حفيظة الصين التي تطالب بالسيادة على تايوان رغم اعتراضات حكومتها المنتخبة ديمقراطيا.

وقال الجيش الاميركي في بيان إن المدمرة تشونج هون المزودة بصواريخ موجهة طراز أرليه بورك نفذت عملية العبور.

أضاف البيان "عبور تشونج هون لمضيق تايوان يُظهر التزام الولايات المتحدة بحرية (الملاحة في) منطقة المحيطين الهندي والهادي".

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.

ومضيق تايوان الضيق مصدر متكرر للتوتر العسكري منذ أن هربت حكومة جمهورية الصين المهزومة إلى تايوان عام 1949 بعد أن خسرت حرباً أهلية مع الشيوعيين الذين أسسوا جمهورية الصين الشعبية.

ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان لكنها ملزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.

ولم تستبعد الصين أبدا إمكان استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها.