البيت الأبيض يؤكد أن واشنطن وبرلين قررتا إرسال مدرّعات إلى أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، اتفقا الخميس على إرسال مركبات قتال مدرعة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان "تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية، وتعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة قتالية من طراز ماردير. ويخطط البلدان لتدريب القوات الأوكرانية على الأنظمة الخاصة بهما".