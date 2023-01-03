الجامعة العربية تدين اقتحام وزير اسرائيلي للمسجد الأقصى

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى اليوم، معتبرا أن ذلك يعد استباحةً للحرم القدسي وعدواناً على القبلة الأولى للمسلمين، ويمثل استفزازاً واستهتاراً بمشاعرهم الروحية.

وأكد الأمين العام - في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم- أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن اقتحام بن غفير وعن هذه الممارسات والمخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة بأسرها، وانعكاساتها على السلم العالمي، بما في ذلك ما تنطوي عليه من احتمالات إشعال حرب دينية.