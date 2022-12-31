أول دولتان تحتفلان باستقبال العام الجديد 2023

تستعد دول العالم اليوم للاحتفال بالعام الجديد 2023 باستعراضات وألعاب نارية يحضرها عدد كبير من الأشخاص، وذلك بعد تخفيف الإجراءات التي كانت مرتبطة بـ“كورونا” في العديد من البلدان.

وتعدّ ساموا وكيريباتي الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين ستحتفلان بالعام الجديد 2023، حسبما ذكر موقع “ناشيونال جيوغرافيك”.

إذ تعتبر جزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين، حسب سكاي نيوز العربية.

وتشير تقارير إلى السماح للسياح بحضور الاحتفالات التي ستنظم في كل من ساموا وكيريباتي، بعد منعهم من ذلك على مدار العامين الماضيين بسبب قيود فيروس “كورونا”.



