في استطلاع للرأي.. الأرجنتينيون يرشحون ميسي رئيسا

يبدو أن الشعب الأرجنتيني تجاوز الحدود في حبه للاعبه ليونيل ميسي بعد فوز الأرجنتين في مونديال قطر 2022، وبعد أن رفع "لا بولجا"، كما يحلو للشعب وصفه لاعبه المحبوب، الكأس الذي طال انتظاره.

وأكد جزء كبير من الأرجنتينيين انهم يرشحون ميسي رئيسا للبلاد، في استطلاع رأي أجرته منظمة غياكوب آند أسوسيادوس.

ووفقًا للبيانات التي كشفت عنها المنظمة، فإن 43.7% من المستطلعة آراءهم سيصوتون لميسي لدخول "كاسا روسادا" وهو المكتب الرئاسي في الأرجنتين، بينما أجاب 37.8% بلا. وقال 17.5% إنهم سيفكرون في الإدلاء بصوتهم لمهاجم باريس سان جيرمان، بينما لم يستقر رأي 0.9 % منهم على شيء بعد.

وتفوق ميسي على جميع السياسيين الذين تنافس معهم في الاستطلاع على رئاسة البلاد. وحصل مهاجم باريس سان جيرمان على 36.7% من الأصوات، يليه السياسي والخبير الاقتصادي، خافيير ميلي بنسبة 12.0%، ثم نائبة الرئيس الأرجنتيني، كريستينا كيرشنر بنسبة 11.3%، ووزيرة الأمن الأرجنتينية، باتريشيا بولريتش على 8.8%، ورجل الأعمال والسياسي، ماوريسيو ماكري 6.9%.

وحصل المرشحون التالون على مستوى أقل من الموافقة، وهم السياسيون: هوراسيو آر لاريتا بنسبة 2.9%، وفاكوندو مانيس بنسبة 1.8%، وسيرجيو ماسا 1.4%، والرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز بنسبة 1.3%، ونيكولاس ديل كانو بنسبة 0.8%.