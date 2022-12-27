واشنطن: تعرض 4 شبكات كهرباء لهجمات في يوم عيد الميلاد

تعرضت أربع محطات فرعية للطاقة في ولاية واشنطن الأميركية لهجمات في يوم عيد الميلاد، مما أدى إلى تعطيل الخدمة لدى آلاف السكان، وذلك بعد أسابيع فقط من إطلاق النار على مرافق الكهرباء في ولاية كارولينا الشمالية مما دفع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) إلى إجراء تحقيق، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت بلومبرغ إن وكالات إنفاذ القانون تحقق الآن على الأقل في ثمانية هجمات على محطات كهرباء في أربع ولايات في الشهر الماضي.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان هناك علاقة تربط بين تلك الهجمات التي تعرضت لها شبكات الكهرباء.

وفي آخر الحوادث خارج مدينة تاكوما بولاية واشنطن، بات الآلاف بدون كهرباء بعد أن اقتحم مخربون أربع محطات فرعية وأتلفوا المعدات، وأدى ذلك إلى نشوب حريق في إحدى المحطات، وبشكل إجمالي بات 14 ألف شخص بدون كهرباء بسبب تلك الهجمات.