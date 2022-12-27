زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربي الطور في مصر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر صباح اليوم هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي مدينة الطور في جنوب سيناء.

وأكد المعهد - في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ ” - أنه لم يرد ما يفيد وقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات.. لافتا إلى أن الهزة وقعت على عمق 9.61 كم.